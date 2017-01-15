Spor Toto 3. Lig
- Cizrespor: 1- Karacabey Birlikspor: 0
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grupta Cizrespor, konuk ettiği Karacabey Birlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Cizre Şehir Stadı
Hakemler: Doğu Yılmaz x, Hakan Eygü x, Ömer Lütfü Aydın x
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu xx, Emrah Günaydın xx, Aykut xx, Doğukan xx, Onur Berber xxx (Emrah Şenol dk. 89 ?), Süleyman xx, Ömer xx, Yusuf xx, (Feyzullah dk.67 x), Gülhan xxx, Ebubekir xx, İsmail xx (Arda Dk.75 xx)
Karacabey Birlikspor: İhsan xx, Muhammed xx (Hüseyin dk.87 ?), Süleyman Güneş xx, Hurşut Meriç x, Çağrı Gülcü xx (Yusuf dk.46 x), Ali xx, Gökhan xx, Süleyman Baykuş xx, Alim xx, (Nurullah dk.67 x), Deniz xx, Erhan xx
Gol: Onur Berber (dk.23) (Cizrespor)
Sarı Kartlar: Doğukan, Yusuf, Emrah Günaydın, Emrah Şenol (Cizrespor)
Erhan, Gökhan (Karacabey Birlikspor)
(AY-MP-Y)
15.01.2017 15:23:18 TSI
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