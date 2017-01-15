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Deliçoban Mahallesi'ne yeni su arıtma tesisi

15 Ocak 2017 Pazar, 15:45
Deliçoban Mahallesi'ne yeni su arıtma tesisi
Deliçoban Mahallesi'ne yeni su arıtma tesisi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu kalitesini arttırma çalışmaları kapsamında Gördes'in Deliçoban Mahallesi'ne içme suyu arıtma tesisi inşa edecek.
MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Deliçoban Mahallesi'ne de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak. Saatte 18 metreküp içme suyu arıtacak tesise enerji sağlayacak olan sistem için çalışmalara başlandı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında, arıtmaya ait enerji projesine yönelik ölçümler yapılarak, arazi çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ve MASKİ Gördes Sorumlusu Türker Kesici, Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk ile birlikte mahallede gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip etti.
Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, mahallelerine ulaşan hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. Muhtar Öztürk, "Mahallemizde mevcut bir sondajımız vardı. Geçtiğimiz yaz ayı içerisinde MASKİ tarafından yeni bir sondaj kuyusu daha açıldı. Yetkililer gelip inceledi, bu sondajların arıtmaya bağlanmasıyla daha sağlıklı su içeceğimizi söylediler. Çalışmalar başladı. İnşallah en yakın zamanda sondajlarımız bağlanacak. Onun dışında mahallemizde altyapı çalışmalarımız da yapılıyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ'ye teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
(AY-Y)

15.01.2017 15:49:50 TSI
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