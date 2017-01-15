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MASKİ'den Sarıgöl'ün mahallelerine alt yapı projesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 114 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl'ün 10 mahallesinde hayata geçireceği altyapı çalışmalarına ait projelerin yersel tetkik ve zemin etüt çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçedeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla geliştirdiği 114 Mahalle Projesi çalışmaları hızla devam ediyor. MASKİ, 114 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı 10 mahallenin altyapısını yenileyecek. MASKİ ekipleri Doğuşlar, Yeşiltepe ve Günyaka'da kanalizasyon; Kızılçukur, Kahramanlar, Ziyanlar, Karacaali, Tırazlar, Afşar ve Bahçearası'nda ise hem kanalizasyon hem de içme suyu hatlarını sıfırdan döşeyerek mahalleleri sağlıklı altyapıya kavuşturacak. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sıkıntılarını ortadan kaldıracak olan projeye ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin son şekillerini alması öncesinde ekipler, her ihtimalin önceden hesaplanabilmesi için sahadaki inceleme işlemlerini titizlikle yürütüyor. Bu amaçla yapılan çalışmalardan proje kontrolleri ve arazi çalışmaları ile yersel tetkikler tamamlandı. Zeminin tanımlanmasına yönelik açılan araştırma çukurlarından 10 mahallenin zemin etüt işlerini de noktalayan ekipler, zeminden kaynaklı olarak meydana gelebilecek problemleri önceden belirleyerek ileriye dönük önlemler geliştirdiler. Projeler Dairesi'nde görev yapan jeofizik, jeoloji, harita ve proje mühendisleri tarafından yürütülen tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından projeler, uygulama için ilgili daire başkanlığına gönderilerek inşaat çalışmaları başlatılacak.

(AY-Y)



15.01.2017 15:57:51 TSI

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