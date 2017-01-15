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Gazeteciler, İzmit sokaklarını gezdi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Basın Onur Günü etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanından İzmit'e gelen gazeteciler, İzmit turuna çıktı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol ve İzmit Belediyesi yetkilileriyle birlikte şehrin önemli yerlerini gezen gazeteciler, İzmit'e hayran kaldıklarını söylediler. Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanı, Kültür Tepesi, Şelale, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Kadıköy Mahalle Konağı ve Gölkay'ı gezen yurdun dört bir yanından gelen çok sayıda gazeteciye belediye yetkililerince gezilen yerler hakkında detaylı bilgi verildi.

(İG-İÇ)



15.01.2017 15:58:07 TSI

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