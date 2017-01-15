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Başkan Polat, ortak canlı yayında hizmetleri ve projeleri anlattı

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Gelişen ve büyüyen Yeşilyurt'a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt'ta 2016 yılında gerçekleşen hizmetler ile yatırımların yanı sıra 2017 yılı projeleri ve planlaması devam eden yatırımları canlı yayında ulusal ve yerel medya mensuplarıyla paylaştı.

Belediye Başkan Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Birim Müdürleri ile ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı Malatya merkezli uydu yayını yapan 2 ulusal televizyon kanalı ile 3 yerel televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Değerlendirme toplantısına Bitlis'teki terör örgütlerine yönelik operasyonda şehit olan iki asker için başsağlığı mesajını ileterek başlayan Belediye Başkanı Polat, "Bitlis'ten gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık. Vatan ve bayrak aşkıyla kahramanca görevlerini yaparken bu toprakların özgürlüğü için şehit düşen iki askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemiz terör örgütlerine yönelik büyük bir temizleme operasyonu başlattı. Allah'ın izniyle bu zorlu günler geride kalacak" dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra Belediye Başkanı Polat, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardımlaşma, Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Ruhsat, Kentsel Dönüşüm ve Veteriner İşler Müdürlüğü uhdesindeki hizmetlerin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleşen projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. Son dönemlerde uygulanan vizyonel projelerle geleceğe artık daha umutlu bakan Yeşilyurt ilçesine hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Polat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak, Malatya ve Yeşilyurt ilçemize hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz. Amacımız vizyon projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmaktır" ifadelerini kullandı. 2016 yılında 130 milyon 460 Bin TL bütçe kullandıklarını, 2017 yılı bütçesini de 143 milyon 600 Bin TL olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Polat, "Hizmetlerimizin kalıcı ve sürekli olması için kaliteden ödün vermedik. Değişim ve dönüşüm hizmetleriyle farklı bir kimliğe bürünen güzel ilçemize hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Araç filomuzdaki 240'a yakın iş makinaları aracılığıyla ilçemizin en ücra yerine kadar hizmetlerimizi götürdük, dokunmadığımız hiç bir yer kalmadı. Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm halkımıza gönül rahatlığıyla ulaşarak, sorunlarını hızlı bir çalışma anlayışıyla çözmeye gayret ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak, hizmetleri eşit düzeyde götürdük, götürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmet felsefesi üzerine kısa bilgiler veren Başkan Polat, hizmetlerin temelinde 'elif' ve 'vav' anlayışının hakim kılındığını vurguladı. Yeşilyurt Belediyesinde çok iyi senkronize olmuş, birbirini tamamlayan çok iyi bir çalışma sisteminin olduğuna dikkat çeken Başkan Polat, "Belediye olarak sloganımız elif gibi dosdoğru ama milletimize karşıda 'vav' harfi gibi gibi mütevazi olma gerçeği yatmaktadır. İnşallah bunu hak eden bir kurum ve bunu hak edenlerden oluruz" ifadelerine yer verdi. "Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt" sloganına uygun hedefleri teker teker hayata geçirdiklerini, modern yaşam alanları sayesinde Yeşilyurt İlçesinin geleceğe artık daha umutla baktığından bahseden Başkan Polat, "Doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Yeşilyurt İlçesine yakışan seviyede yaşam alanları kazandırmak amacıyla bugüne kadar 69 parkımızı hizmete açtık. Yenilikçi, modern ve güçlü tasarımlarıyla öne çıkan yeni yaşam alanlarından 7'den 70'e her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanmasına önem veriyoruz. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt İlçesini farklı yatırımlarla bölge turizmine katkı sunacak düzeye ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Polat, Yeşilyurt'un kalıcı ve nitelikli hizmetlerle artık kabuğuna sığmayan bir yapıya büründüğüne dikkat çektiği konuşmasında Yeşilyurt'a yapılan projelere de değindi. İlçede ağaçlandırma ile çevre ve sağlık projelerine ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Başkan Polat, Çer-Çöp projesi kapsamında 41 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri aracılığıyla kullanılmayan eşyaların çöp olmaktan kurtarıldığını ifade etti. Ulaşım ağının kaliteli olması adına kalıcı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Polat, şöyle devam etti:

"Yolların güzel ve kaliteli olmasına önem veriyoruz. Yol medeniyetlerin başlangıcıdır, kent yaşamını direk etkileyen ulaşım sıkıntısını çözen şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar ileriye gittiğini görüyoruz. Yeşilyurt İlçesindeki ulaşım sıkıntısını çözüp, yollarımızı kaliteli ve nitelikli bir seviyeye ulaştırmak için gayret ediyoruz. Stratejik planlamalarımız kapsamında 82 mahalleye yönelik gerçekleşen yol yapımlarında toplam 183 bin 203 ton sıcak asfalt dökümünü başarıyla gerçekleştirdi."

Yeşilyurt'un, düzenlenen etkinliklerle, sempozyum, panel ve kültürel etkinliklerin merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Polat, Malatya'daki tüm kurumlarla ortaklaşa bir çok faaliyette bulunduklarını belirtti. Polat, "Bizler fiziki olarak şehrimize ve ilçemize en iyi hizmetleri verme gayretindeyken çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin eğitimine, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha fazla yer almalarına öncülük etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında belediye hizmetlerinin halka hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmasına imkan tanımak adına belediye birimlerini daha modern binalara taşıdıklarını vurgulayan Başkan Polat, bu konuda yapılan çalışmaları da anlattı. Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Polat, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım eli uzattıklarını dile getirdi. Yeşilyurt'un sportif faaliyetler ve tesisleşmede ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, Yeşilyurt Belediyesi himayesinde sportif faaliyetlerde bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve diğer spor yapılanmasıyla ilgili kısa bilgiler aktardı. 2017 yılı projeleriyle ilgili de bilgiler veren Başkan Polat, "Geleceğe umutlu bakmak istiyorsak çok çalışmalıyız bunun farkındayız. İlçemizi geleceğe taşıyacak, farklılık oluşturacak, gelecek nesillere hitap edecek projelerimizi hayata geçirmek adına mesai merhumu tanımadan çalışacağız. Vatandaşlara daha kaliteli ve modern şartlarda hizmet sunmak adına tüm birimlerin içinde olacağı modern bir hizmet binasının yanı sıra Meydan Düzenlemeleri, Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı, Taksi Durağı, Semt Pazarı, Şadırvan, Kongre ve Kültür Merkezi ve Spor Merkezleri projelerimizden bazılarıdır. İlçemizin hem bugününe hem de yarınlarına hizmet edecek bu projelerimizi uygulamak için yoğun bir tempoyla çalışacağız" diye konuştu. Başkan Polat'ın konuşmasının ardından gazeteciler, Polat'a gündeme ilişkin ve belediyenin projelerine yönelik sorular yöneltirken, Başkan Polat da gazetecilerin yönelttikleri tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Belediye Başkanı Polat, toplantının bitiminde basın mensuplarıyla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

(BT-SD-Y)



15.01.2017 16:02:16 TSI

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