15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KYK Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ADASU HES'i ziyaret etti

15 Ocak 2017 Pazar, 16:02
KYK Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ADASU HES'i ziyaret etti
KYK Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ADASU HES'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu Adasu HES'i ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin birçok noktasında inşa edilen tesisler ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu'nun düzenlediği gezide Sakarya Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de yerel yönetimler tarafından yapılan ilk HES olma özelliğini taşıyan ADASU HES tesislerini gezdiler. Öğrenciler tesisin ülke ve şehrin enerji kapasitesi için önem arz ettiğinin altını çizerken tesisin doğaya karşı duyarlı olmasını da takdirle karşıladıklarını belirttiler. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Ahmet Eraslan, "Üniversitede öğrenim gördüğüm alan açısından çok yararlı bir ziyaret oldu benim için. Ülkemizin en önemli önceliklerinden biri enerji meselesi. ADASU HES gibi yatırımlar gerçekten ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli" diye konuşurken Coğrafya Bölümü öğrencisi Faruk Taştan, "Bir coğrafyacı olarak enerji üretim tesislerinin doğaya etkileri konusunda bazı çekincelerim vardı. ADASU HES'i gezdikten sonra bu önyargılarım tamamen ortadan kalktı. Balık geçidi, çakıl geçişi gibi birçok uygulamayla ADASU HES doğaya duyarlı bir tesis. Ekolojik dengeyi koruyarak böyle bir tesisi ülkemize kazandırmalarından dolayı ben SASKİ'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi Görkem Evcin ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin bir yerel yönetim olarak ADASU HES'i hayata geçirmesi beni mutlu etti. Böyle projelerin aktif bir şekilde çalıştığını görmek biz mühendislere umut veriyor. Tükettiği enerjiyi üreten bir şehir olmak gerçekten büyük bir başarı. Böyle bir tesisi ziyaret etmek benim için çok güzel" derken Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Mahmut Demiryan ise, "ADASU HES ile bir kez daha gördük ki ülkemiz hem fikirsel olarak hem de imkanlar olarak gerçekten çok zengin bir ülke. İstenildiğinde çok güzel şeyler başarılabiliyor. Ben böyle bir tesisinde hayat bulmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
(RŞ-İÇ)

15.01.2017 16:06:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SAÜ uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekecek
YEREL

SAÜ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKECEK
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL

ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
GÜNCELLEME - Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

GÜNCELLEME - KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ

Serdivan ajansın 20. sayısı çıktı
YEREL

SERDİVAN AJANSIN 20. SAYISI ÇIKTI
Kur'an kursunda görevlinin bir çocuğu darbetmesi
YEREL

KUR'AN KURSUNDA GÖREVLİNİN BİR ÇOCUĞU DARBETMESİ
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Kur'an kursunda çocuğa terlikle dayak iddiası
YEREL

KUR'AN KURSUNDA ÇOCUĞA TERLİKLE DAYAK İDDİASI
GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA'DAKİ SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ
3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL

ALEV ALAN KALORİFER KAZANI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ