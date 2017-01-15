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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Hayırseverler geleceğe imza attılar

15 Ocak 2017 Pazar, 16:11
Hayırseverler geleceğe imza attılar
Hayırseverler geleceğe imza attılar

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da hayırsever vatandaş Niyazi Çakmakçı tarafından Tortum ilçesinde yapılacak olan 16 derslikli okulun protokolü imzalandı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun, makamında düzenlenen törende hayırsever Çakmakçı 16 derslikli ortaokulun protokolüne imza attı. Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve hayırsever vatandaşın oğlu Hakan Çakmakçı'nın yer aldığı törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Tortum Yeşildere Mahallesi'nde İmam Hatip Ortaokul'u yaptırmayı taahhüt eden hayırsever vatandaşa teşekkür etti.
Ülke geleceğinin ancak kaliteli bir eğitimle inşa edilebileceğini söyleyen Vali Azizoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Devlet olarak her yıl en büyük bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Yeni okullar, üniversiteler açıyor, eğitimdeki kalite standardını arttırabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğitime verilen önem geleceğe verilen önem demektir. Bugün de 2017 yılının ilk hayırsever yatırımının imzalarını attık. Böylece eğitim zincirine yeni bir halka daha takılmış oldu. Diğer iş adamlarımızı da yeni eğitim yuvaları yaptırmaları için Erzurum'a davet ediyorum. Okullarımızın sayısı arttıkça Erzurum'un ülke genelindeki eğitim sıralamasının daha üst seviyelere çıkacağını inanıyorum."
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da yaklaşık 3 milyon lira tutarında maliyeti olacak okulun tüm masraflarının hayırsever vatandaş tarafından karşılanacağını belirtti.
(ÖB-ÖB-Y)

15.01.2017 16:16:31 TSI
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