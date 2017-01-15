YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anadolu derbisini, Nevşehirspor kazandı

Anadolu derbisini, Nevşehirspor kazandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor, Yozgatsporu 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta ligin ikinci yarısının ilk maçında Gazi Stadyumunda Yozgatspor'u konuk eden Nevşehirspor maçın 50.dakikasında Weston'un kaydettiği gol ile rakibi Yozgatsporu 1-0 mağlup etti. Nevşehirspor'un Gazi Stadyumunda misafir ettiği Yozgatspor maçını Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici ve yaklaşık 2 bin seyirci takip etti.

Maç öncesinde Yozgatspor taraftarlarını çiçeklerle karşılayan Nevşehirspor taraftar grubu Diriliş50 maç öncesinde de Yozgatspor takımını Nevşehirspor tribünlerine davet etti.

Zorlu geçen karşılaşmayı Nevşehirspor 50.dakikada yabancı futbolcusu Weston attığı gol ile 1-0 kazanırken puanını 25'e çıkartarak grupta üçüncü sıraya yükseldi.

(COŞ-AÖ-Y)



15.01.2017 16:41:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER