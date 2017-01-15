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Milletvekili Hürriyet, çevre kirliliğini meclis gündemine taşıdı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, iki ayrı bakana sunduğu soru önergesiyle; İzmit Körfezi'nde meydana gelen petrol sızıntısı kaynaklı çevre kirliliğini meclis gündemine getirdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli'nin geneline yayılan çevre kirliliğinin peşine düştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye iki ayrı soru önergesi sunan Milletvekili Hürriyet, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Soru önergesi hakkında açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet "Poliport Limanı ve daha sonra İzmit Körfezi'nde 28 bölgede ortaya çıkan deniz kirliliği, tüm körfez deniz hayatını tehdit eder boyuta ulaşmış durumdadır. 13 Ocak 2017 itibariyle İzmit Körfezi'nde petrol sızıntısı görülmeye başlanmıştır. İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısından dolayı meydana gelen deniz kirliliğinin nereden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. İzmit Körfezi'nin 20 millik alanı içerisinde görülen yakıt sızıntısı deniz kuşlarının ölümüne neden olmuş, onlarca deniz canlısının yok olmasına yol açmıştır" dedi.

(İG-RFK-Y)



15.01.2017 16:57:47 TSI

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