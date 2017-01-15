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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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ölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup:

15 Ocak 2017 Pazar, 17:00
ölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup:
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup:
-Sandıklıspor:1-Isparta Davrazspor:1

(Fotoğraflı)

Ali Bayar
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Bölgesel Amatör Liğ (BAL) 7. Grupta mücadele eden Sandıklıspor, Isparta Davrazspor ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.
Sandıklı Şehir Stadı'nda oynanan maçı Fatih Şahan yönetti. Sandıklıspor 36. dakikada İsmail Kone'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti Müsabakanın il yarısı Sandıklıspor'un 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. İkinci yarıda maça hızlı başlayan ve baskısını daha fazla artıran Isparata Davrazspor aradığı golü maçın 80. dakikasında Murat Mert ile buldu. Mert açılan ortadan yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği getiren golü attı.
Maç 1-1'lik skorla berabere tamamlanırken, Sandıklı'ya lider ve namağlup gelen Isparta Davrazspor Sandıklı'dan 1 puanla ayrıldı.
(AB-GC-

15.01.2017 17:04:54 TSI
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