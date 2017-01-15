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Sahnede evlilik teklifi sürprizi



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de bir tiyatro gösterisinin bitiminde sahneye çıkan genç öğretmen, kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Oktay Kaya'nın yazıp yönettiği ve Samet Taş, Diyar Kaplan, Kadir Sayın, Oktay Tuncer, Eylül Ayne, Benazir Taş ve Dilen İrdem'in oynadığı 'Üç komedi bir müzikal' adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunun ardından Sermaye Piyasası İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Tanju Yokuş, aynı okulda görev yapan matematik öğretmeni Hatice Nurdan Erkan'a izleyicilerin karşısında evlenme teklif etti. "Benimle evlenir misin" yazılı pankart açarak teklifini yapan Yokuş'un karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Erkan, ardından Yokuş'a sarıldı.

Erkan, teklifin kendisine sürpriz olduğunu söyleyerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, çok şaşırdım. Çok güzel oldu ve hiçbir kadının reddedemeyeceği bir anı yaşadım. Tanju'ya bu düşüncesi ve sürprizinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kız arkadaşıyla ayın okulda görev yaptıklarını ifade eden Yokuş ise, "Evlilik teklifini daha önce yapacaktım. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Bu akşam bir tiyatro oyunu olduğunu öğrendim ve iki bilet aldım. Daha sonra oyuncularla konuştum. Kız arkadaşıma böyle bir sürpriz yapacağımı söyledim ve sağ olsun onlar da beni kırmayıp yardımcı oldular" diye konuştu.

Gönüllü lise öğrencilerinden oluşan bir topluluk olduklarını belirten Oktay Kaya da, amaçlarının yöre halkına güzel ve neşeli dakikalar yaşatmak olduğunu söyledi.

(MSA-Y)



15.01.2017 17:24:21 TSI

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