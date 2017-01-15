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İnönü Üniversitesispor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'a yenildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'in 13.haftasında sahasında lider Adıyaman 1954 takımını ağırlayan İnönü Üniversitesispor, penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

BAL'da ikinci yarı oynanan 14. Hafta müsabakalarıyla başladı. Ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir mücadele sergileyen İnönü Üniversitesispor ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında lider Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Saat: 14.00'da Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı Cihan Ölmez, Gökhan Püsküler, Baki Mutlu, hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabaka kora kor bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ikinci yarısında baskılarını artıran Adıyaman 1954 Spor, aradığı pozisyonu 74. dakikada buldu. İnönü Üniversitesi ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top sarı siyahlı savunma oyuncusunun eline değince hakem Cihan Ölmez penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda topun başına geçen Ahmet Tuna Akıl, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1 - 0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Adıyaman zorlu müsabakayı kazanarak, liderliğini sürdürdü.

-"Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor antrenörü Murat Kurt, "Aslında istediğimiz gibi gidiyordu müsabaka ancak yediğimiz penaltı golü ile mağlup olduk. Oyunun sonunu biraz daha götürebilsek, daha iyi kontralara çıkabilsek pozisyonlar bulabilirdik. Arkadaşlarım yinede iyi mücadele ettiler. Herkesin ayağına sağlık. Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz. Nereye kadar giderse artık" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



15.01.2017 17:39:21 TSI

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