15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Üniversitesispor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'a yenildi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:35
İnönü Üniversitesispor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'a yenildi
İnönü Üniversitesispor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'a yenildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'in 13.haftasında sahasında lider Adıyaman 1954 takımını ağırlayan İnönü Üniversitesispor, penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
BAL'da ikinci yarı oynanan 14. Hafta müsabakalarıyla başladı. Ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir mücadele sergileyen İnönü Üniversitesispor ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında lider Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Saat: 14.00'da Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı Cihan Ölmez, Gökhan Püsküler, Baki Mutlu, hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabaka kora kor bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ikinci yarısında baskılarını artıran Adıyaman 1954 Spor, aradığı pozisyonu 74. dakikada buldu. İnönü Üniversitesi ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top sarı siyahlı savunma oyuncusunun eline değince hakem Cihan Ölmez penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda topun başına geçen Ahmet Tuna Akıl, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1 - 0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Adıyaman zorlu müsabakayı kazanarak, liderliğini sürdürdü.
-"Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz"
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor antrenörü Murat Kurt, "Aslında istediğimiz gibi gidiyordu müsabaka ancak yediğimiz penaltı golü ile mağlup olduk. Oyunun sonunu biraz daha götürebilsek, daha iyi kontralara çıkabilsek pozisyonlar bulabilirdik. Arkadaşlarım yinede iyi mücadele ettiler. Herkesin ayağına sağlık. Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz. Nereye kadar giderse artık" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

15.01.2017 17:39:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Toprak, kerpiç evlerde inceleme yaptı
YEREL

VALİ TOPRAK, KERPİÇ EVLERDE İNCELEME YAPTI
Vali Toprak MİAD istişare kurulu toplantısına katıldı
YEREL

VALİ TOPRAK MİAD İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINA KATILDI
Amatör Küme'de 8 maçta 32 gol atıldı
YEREL

AMATÖR KÜME'DE 8 MAÇTA 32 GOL ATILDI
Gol düellosunu Yeşilyurt Belediyespor kazandı
YEREL

GOL DÜELLOSUNU YEŞİLYURT BELEDİYESPOR KAZANDI
Malatya Otizm Derneği'nin yeni başkanı Alaettin Baydaş oldu
YEREL

MALATYA OTİZM DERNEĞİ'NİN YENİ BAŞKANI ALAETTİN BAYDAŞ OLDU
Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminde istifalar
YEREL

YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNDE İSTİFALAR

Malatya'da kömürlük yangını
YEREL

MALATYA'DA KÖMÜRLÜK YANGINI
Başkan Polat, ortak canlı yayında hizmetleri ve projeleri anlattı
YEREL

BAŞKAN POLAT, ORTAK CANLI YAYINDA HİZMETLERİ VE PROJELERİ ANLATTI
İtfaiyeden 58 bin kişiye yangın eğitimi
YEREL

İTFAİYEDEN 58 BİN KİŞİYE YANGIN EĞİTİMİ
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
YEREL

KAR VE SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI
Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak
YEREL

MALATYALI HAKEM ERDOĞAN ÖZDEMİR HOKEY ŞAMPİYONASINDA GÖREV ALACAK
U-21 1. Ligi
YEREL

U-21 1. LİGİ
Kocamın Nişanlısı isimli tiyatro oyununun oyuncuları Malatya Park AVM'de
YEREL

KOCAMIN NİŞANLISI İSİMLİ TİYATRO OYUNUNUN OYUNCULARI MALATYA PARK AVM'DE
AVM'de Kağıt Rölyef Atölye sergisi açıldı
YEREL

AVM'DE KAĞIT RÖLYEF ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı
YEREL

MALATYA ÜLKÜ OCAKLARI LOKMA DAĞITTI
MİAD Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek
YEREL

MİAD MALATYALI GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK
Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
YEREL

MALATYA 2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı
YEREL

ZİRAAT KATILIM BANKASI MALATYALILARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

MALATYA'DA HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI