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Eskişehir 'Yüz Güzeli'ni aradı

15 Ocak 2017 Pazar, 18:35
Eskişehir 'Yüz Güzeli'ni aradı
Eskişehir 'Yüz Güzeli'ni aradı
- 'Yüz Güzeli' yarışması Eskişehir'de tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye'de gerçekleşecek olan "Yüz Güzeli" projesinin ilk ayağı Eskişehir'de tanıtıldı.
Bir otelde gerçekleştirilen lansmanda 100 aday boy göstererek birincilik için yarıştı. Eskişehirli sanatçı Mesut Girgin'in sunuculuğunda gerçekleşen etkinlik, podyumda yürümesi ile başladı. Ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Genç MÜSADER Başkanı Mustafa Demir, projelerinin Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir format içerdiğini söyledi. Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olan Eskişehir'de olmanın kendilerine gurur verdiğini anlatan Demir, "1 Ağustos 2016 tarihinde tanıtımlar ile başlayan ve 1 Eylül 2016 tarihinde başvuru elemeleri ile devam eden 'Yüz Güzeli' Eskişehir tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. 275 başvuru olup eleme jüri onur konuklarımız ile 100 adayı hassasiyet ile seçtik. Bu başvurularımızdan İzmir, Kütahya, Çanakkale, Antalya başta olmak üzere diğer şehirlerden de katılım bizleri çok mutlu etti. Projemizin gelecek süreci ise ön eleme, yarı final, çeyrek final ve final olarak etaplardan oluşmaktadır. Bu etapların en güzel yanı ise adayların birbirlerini eleyerek sonuca gitmesi olmaktadır" dedi.
Konuşmaların ardından lansman, kokteyl ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile devam etti.
(AS-SO-Y)

15.01.2017 18:40:38 TSI
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