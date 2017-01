YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana ve Mersin, ortak lobi oluşturulmasında birleşti

- Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan Adana-Mersin Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı'nda, iki ilin Oda ve Borsa Başkanları, teşviklerden Çukurova'nın daha fazla yararlanabilmesi, ortak sorunlar tespit edilerek sorunların üzerine birlikte gidilmesi ve güç birliği oluşturulması noktasında görüş birliğine vardı

- MTSO Başkanı Aşut:

- "Adana ve Mersin olarak Çukurova'yı paylaşıyoruz. Mersin ve Adana'ya sınır çizmek çok zor. Yapay ayrımlarla potansiyelimizi yok etmeyelim"



MERSİN (İHA) - Adana ve Mersin'in oda ve borsa başkanları, bölgelerin kalkınmasında büyük rol oynayan teşviklerden Çukurova'nın daha fazla yararlanabilmesi için ortak lobi oluşturulması görüşünde birleşti.

Adana-Mersin Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı'nın ikincisi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Adana ile Tarsus Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Tarsus'ta düzenlenen toplantıda, ortak sorunlar tespit edilerek sorunların üzerine birlikte gidilmesi ve güç birliği oluşturulması noktasında görüş birliğine varıldı. Yatırım Teşvik Haritası'nda Adana'nın 2'inci, Mersin'in 3'üncü bölgede yer alması nedeniyle teşviklerden faydalanamadıklarını anlatan iki ilin oda ve borsa başkanları, özellikle ilçelere yatırımın cazip hale gelmesinin bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacağı noktasında birleşti.

Özdemir: "Adana ve Mersin'in toplam ekonomik büyüklüğü Bursa'dan daha düşük"

Tarsus'taki toplantının başkanlığını yapan Mersin Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, 2014 yılı verilerine göre Adana ve Mersin'in toplam ekonomik büyüklüğünün Bursa'dan daha düşük olduğuna dikkat çekti. Kişi başına düşen gelirde de Mersin'in Türkiye genelinde 30'uncu, Adana'nın ise 37'nci sırada yer aldığını anlatan Özdemir, 1987'de kişi başı gelirde Mersin'in 8'inci, Adana'nın ise 17'nci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Gerilemelerin nedenlerini tespit edip, çözülmesi noktasında birlikte atabileceğimiz adımları saptamalıyız. El ele verip rakamları yukarı çekerek bölge refahını artırıp işsizliği azaltmalıyız" dedi.

Koçak'tan ortak hareket etme çağrısı

Toplantının ev sahibi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da ortak hareket etme çağrısında bulunarak, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreci birlikte hareket edilip üyelere moral vererek, bardağın dolu tarafını göstererek el birliği ile en az zararla aşmak gerektiğini söyledi. "Ama diğer taraftan yaşadığımız olayları iyi değerlendirip ders de almalıyız" diyen Koçak, Tarsus'ta Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalıştıklarını, yer seçimi aşamasına geldiklerini ve ÇED sürecinde olduklarını ifade etti. Bu yatırım Adana ve Mersin'in ortasında olması dolayısıyla bölgeye önemli bir yatırım kazandırmaya hazırlandıklarını belirten Koçak, Teknopark kurma çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, projelerimizi hazırlarken bölgesel düşünmeye özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Aşut: "Yapay ayrımlarla potansiyelimizi yok etmeyelim"

Bölgenin kalkınması için bölgesel dayanışmanın önemine dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut ise Adana ve Mersin olarak Çukurova'yı paylaştıklarını vurguladı. Merkezi yönetimin gözünde TR-62 olarak bir ve beraber görüldüklerine dile getiren Aşut, "Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (ÇKA) bölgenin kalkınmasında beraber hareket ediyoruz. Demografik yapımız, kent kültürlerimiz çok benzer. Bu kadar ortaklık içinde Mersin ve Adana'ya sınır çizmek çok zor. Tüm şartlar birlikte hareket etmemizi gösterirken, yapay ayrımlarla potansiyelimizi yok etmeyelim. Basit 'kent milliyetçiliği' ile birbirimize zarar vermeyelim. Bunları aşmak konusunda çok yol aldığımızı düşünüyorum. İki kentin ekonomisinin yöneticileri olarak daha vizyonel olmalıyız. Dünyada artık ülke ve kentlerin değil, bölgelerin yarıştığını, kalkınmayı bölgelerin sağladığını unutmayalım. Bölgemizin etrafı bir ateş çemberine dönüyor. Pazarlarımız savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklardan dolayı güvensiz hale geliyor. Bunun için bölgesel dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var. Adana ve Mersin'in bir ve beraber olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Duygusal değil, gerçekçi olmalıyız. Bu anlamda Mersin ve Adana Odaları olarak, iş dünyası olarak daha çok bir araya gelmeliyiz. Daha çok ortak proje yapmalıyız" diye konuştu.

Dayanışmayı, ortak gelişimi her iki kentin iş dünyası olarak sağlayabileceklerini, iş dünyasının birlikteliğinin kurumların işbirliğini de zorunlu hale getireceğini vurgulayan Aşut, o zaman gerçek Adana-Mersin lobi gücünün ortaya çıkacağını anlattı. Aşut, Mersin ve Adana'nın kaderi ve geleceğinin 'ben değil biz' demekten geçeceğinin de altını çizdi.

Kıvanç: "Teşvikler noktasında birlikte çalışalım"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da ÇKA'da Adana ve Mersin'in büyük bir başarıyla birlikte çalıştığını hatırlattı. Burada önemli projelere imza atıldığını kaydeden Kıvanç, ortak yapılması gereken çalışmalara da değindi. Fuarlar konusuna vurgu yapan Kıvanç, eş zamanlı yapılan fuarların katılımcıyı da yorduğuna ve verim alınamadığına anlatan işaret etti. Dönüşümlü olarak fuar yapılması teklifini yineleyen Kıvanç, yatırım teşvikleri konusunda ise şunları söyledi: "Teşvikle ilgili çok çalıştım, teşvik mevzuatını geçen hafta Bakana arz ettim. Mevcut teşviklerle bizim yatırım yapmamız kısmen mümkün. Teşviklerden istifade ederek yeni bir işletmeyi 20-25 yılda amorti edebiliyor. İlçe bazlı teşvikler verilmeli. Sanayiler ilçelerde çalışsa sonuç alınır. Sanayiciyi şehre getirmeyelim. Sonra neden köylerimiz, ilçelerimiz kalkınmıyor deniyor. Vergisel avantajlarla sanayici yatırım yapmıyor. Sonuç alamıyoruz. Üretim için teşvik şart. Teşvik olması için de bizim güçlü lobimiz olmalı. İlçelere teşvik verilmesi konusunda birlikteliğimizi gösterelim."

Şahbaz: "Adana'ya tarım ve hayvancılık desteği istiyoruz"

Adana Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Şahbaz ise Adana'ya tarım ve hayvancılık desteği istediklerini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile yaptığı görüşmede de konuyu dile getirdiğini aktaran Şahbaz, Adana'nın artık pamuk tüccarlığını, ağalığı bıraktığını, artık ekonomisinin çok güçlü olmadığını, her alanda teşvik alınması gerektiğini anlatmak zorunda olduklarını kaydetti. Mersin ve Adana'nın rakip olmadığını belirten Şahbaz, "Bizim birbirimizle rekabetimiz doğru değil. Biz bölge olarak Ege ve Marmara bölgesi ile rekabet etmeliyiz. Projelerimizi de lobimizi de bu doğrultuda oluşturmalıyız" ifadesini kullandı.

Bilgiç: "Konuların üzerine gitmezsek unutuluyor"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de ortak lobi üzerinde durdu. Özellikle teşvikler konusuna değinen Bilgiç, bakanlarla milletvekilleriyle sık sık bu konuların konuşulmaması, konuların üzerine gidilmemesi halinde unutulduğunu söyledi. Bölge milletvekilleri ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da davet ederek ortak bir toplantı düzenlenmesi talebinde bulunan Bilgiç, "Bölge olarak ağlamasını bilmemiz lazım. Her şey ağlamakla olmuyor ama doğru yerde de ağlamasını bilmeliyiz" dedi.

