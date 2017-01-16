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Büyükçekmece esnafına 'hayvan dostu' stickeri

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:52
Büyükçekmece esnafına 'hayvan dostu' stickeri

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediyesi, barınak ve sokaktaki sahipsiz hayvanlar için yiyecek desteği veren duyarlı esnafın iş yerine 'hayvan dostu' olduğunu gösteren stickerlar yapıştırıyor.
Büyükçekmece Belediyesi, kendi bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 5 bin sahipsiz hayvanın bakımını üstlenirken ayrıca sokakta yaşamını sürdüren binlerce kedi ve köpeğe de yiyecek desteği sağlıyor. Hayvanların beslenmesi konusunda çok sayıda işletmede belediyeye destek veriyor. Yemek üretim tesisleri, lokantalar ve fırınlar, artık yemeklerini belediyeye vererek hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor. Büyükçekmece Belediyesi de, kendilerine destek veren işletmelerin 'hayvan dostu' olduğunu gösteren bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, işyerlerinin kapı ve camlarına 'hayvan dostu' stickerları yapıştırılıyor.

"Büyükçekmece esnafımız duyarlı"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, barınaktaki 5 bin sahipsiz sokak hayvanının beslenmesinin ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkat çekerek, "Büyükçekmece'nin hayvan dostu ve duyarlı esnafları bu anlamda bize destek veriyor. Biz de hem bu esnafımızın hayvan dostu olduğunun bilinmesi, hem de diğer esnaflarımızı teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık" ifadesini kullandı.
(HK-MK-Y)

16.01.2017 10:56:45 TSI
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