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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Şaphane'den Halep'e yardım

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:56
Şaphane'den Halep'e yardım
Şaphane'den Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi.
Şaphane Kızılay Şube Başkanı İbrahim Tokyay, yaptığı açıklamada "Şaphane tarihi günlerden bir güne şahitlik etti. Çanakkale savaşında en çok şehit verdiğimiz Halep iline bir tır dolusu 530 çuval unu dualarla gönderip gerçekten tarihe şerh düştü. Cephede onlarla olamasak da, sofralarında olalım istedik. Türk Kızılayımız adına başta; ilçe kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımıza, İHH Kütahya Şube başkanlığına, muhtarlarımıza, daire amir ve memurlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, özel ve güzel olan ilçe halkımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Emeği geçen her fertten Allah razı olsun" dedi.
Törene, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Sağlam, Hüseyin Onur, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.(EFE)

16.01.2017 10:59:48 TSI
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