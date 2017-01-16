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Yenimahalle'de eğitim seminerleri tam gaz

- Bel ve boyun ağrılarına dikkat



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi'nin Acıbadem Hastanesi ve Lions Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği "Bel-Boyun Ağrıları ve Tedavisi" adlı eğitim semineri Batıkent Meydan'da gerçekleşti.Katılımcılara bel-boyun ağrıları hakkında bilgilendirmede bulunan Vardar, omurganın insan yapısını oluşturan en önemli kemiksel çatı olduğunu ve yapının herhangi bir seviyesindeki problemin diğerini de etkileyerek, kişinin fonksiyonlarının bozulmasına sebep olacağını belirtti.

Yaşam boyu herkesin zaman zaman bel ve boyun ağrısı çektiğini de vurgulayan Vardar, "Bu ağrılar ani ve ters bir hareketle başlayabildiği gibi yavaş yavaş ilerleyip zaman içinde de kötüleşebilir. Bu ağrıların nedenleri arasında hareketsiz yaşam, aşırı yüklerin kontrolsüz kaldırılışı, yanlış oturma, ergonomik olmayan çalışma koşulları, kas-iskelet sistemindeki yetersizlikler, kötü beslenme, yanlış egzersiz ve spor olabilir" dedi.



Vücut ağırlığınızın dörtte birinden fazla ağırlık kaldırmayın

Otururken sırtın dik olması gerektiğini söyleyen Vardar, "Sandalyemizin arkası yüksek, ayaklar yerle temas halinde, omuzlar gevşek-rahat pozisyonda, bel boşluğu destekli ve bilgisayar göz hizasında olmalıdır. Ağırlık kaldırırken de hiçbir zaman vücut ağırlığımızın dörtte birinden fazla ağırlık kaldırmamalıyız. Ayrıca bel ve sırt kaslarından çok kol ve bacak kaslarımızı kullanmalıyız. Yerden bir şey alırken ise dizlerimizi hafif bükerek ve dirseklerimizi kırarak kaldırmalıyız" diye konuştu. Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, vatandaşlardan yoğun katılım oldu.

(JA-BA-Y)



16.01.2017 11:00:08 TSI

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