16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den çocuklar için iki oyun

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:06
Büyükşehir'den çocuklar için iki oyun
Büyükşehir'den çocuklar için iki oyun

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi hafta sonu çocuklar için iki ayrı oyun sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayserili çocukları Türk mizahının en önemli ismi olan Nasreddin Hoca ile buluşturdu. 'Hoca Nasreddin' adlı oyun 14 Ocak Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği oyunda Nasreddin Hoca fıkraları canlandırıldı. Ece Onur'un yönettiği oyun iki seans halinde sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak Pazar günü ise 'Ormanın Kanunu' adlı oyunu çocuklarla buluşturdu. Şehir Tiyatrosu'nda iki seans halinde sahnelenen oyunu Ferhat Yazıcı yönetti. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini öğretmeyi amaçlayan oyuna büyük ilgi gösterildi.
(SK)

16.01.2017 11:10:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan, ikramlarıyla gönülleri fethediyor
YEREL

KOCASİNAN, İKRAMLARIYLA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR
Develi'de 551 çift evliliğe 'evet' dedi
YEREL

DEVELİ'DE 551 ÇİFT EVLİLİĞE 'EVET' DEDİ
Periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL para cezası
YEREL

PERİYODİK MUAYENE MÜRACAATINDA BULUNMAYANLARA BİN 835 TL PARA CEZASI
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. AYŞE ÖZTÜRK ÖNER ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
(Özel Haber) ERÜ'de saç dökülmesini engelleyen cihaz kemoterapi alan hastalara umut oluyor
YEREL

(ÖZEL HABER) ERÜ'DE SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEYEN CİHAZ KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA UMUT OLUYOR
Prof. Dr. Cüceloğlu'ndan 'Geliştiren Ana-Baba' Söyleşisi
YEREL

PROF. DR. CÜCELOĞLU'NDAN 'GELİŞTİREN ANA-BABA' SÖYLEŞİSİ
Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi
YEREL

KOCASİNAN'DA 3 BİN ÇİFT 'EVET' DEDİ
Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi
YEREL

MELİKGAZİ'DE SEMT PAZARLARINDA DONMUŞ MEYVE VE SEBZE DENETİMİ
Melikgazi'de Verem Hastalığı Konusunda Söyleşi Gerçekleştirildi
YEREL

MELİKGAZİ'DE VEREM HASTALIĞI KONUSUNDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu
YEREL

ERCİYES'TE 25 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ KURULDU