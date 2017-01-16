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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Aslan ve Turgut Kütahya'da

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:09
Aslan ve Turgut Kütahya'da
Aslan ve Turgut Kütahya'da

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Balıkesir MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdür vekili Ömer Turgut ile Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Aslan, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir'in Kütahya İl Özel İdaresi'ndeki makamında gerçekleşen ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Koyak ile Karayolları 145. Şube Şefi İsmail Aydaşgil de hazır bulundu.
Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür eden Balıkesir MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdür vekili Ömer Turgut ile Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Aslan faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret, Balıkesir MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdür vekili Ömer Turgut'un bölgedeki madeni zenginliklerin birer numunesinin yer aldığı tablo takdimiyle sona erdi.(EFE)

16.01.2017 11:13:16 TSI
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