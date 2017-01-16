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Milli birlik ve dayanışmayı öğreniyorlar



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 'Değerler Eğitimi Milli Birlik ve Dayanışma' Projesi kapsamında Rafet Üçelli İlkokulu okul meclisi öğrencileri, Okul Müdürü Celal Harmandalı ve sınıf Öğretmeni Adem Altın eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencileri Jandarma Komutanlığı'ndaki sosyal alanları gezdirdi ve Milli Birlik ve Dayanışma konusunda öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.

Jandarma Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, "Milli birlik ve dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak hareketlerden birisi dayanışmadır." dedi.

Günümüzde birlik beraberlik duygusunun aynı değerlerle devam etmesi gerektiğini belirten Hayta, asker olmanın, vatana hizmet etmenin yanı sıra toplumdaki her bireyin üzerine düşen görev ne ise onu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Okul Müdürü Celal Harmandalı da, değerler eğitimi kapsamında her ayın değerini öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yaparak daha etkili hale getirdiklerini söyledi.

(HY-SC)



16.01.2017 11:14:36 TSI

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