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Sokak Hayvanlarına Belediye Desteği



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi, kış şartlarını düşünerek sokaktaki dostlarını unutmadı. Sokak hayvanları için 20 adet köpek kulübesi hazırlayan Park ve Bahçeler Birimi ekipleri bu kulübeleri parklara ve çeşitli noktalara yerleşti.

Sokak hayvanlarının sıcak ve soğuktan olumsuz şekilde etkilenmelerini önlemek için onların rahat edebileceği kulübeler yapıldı. Bu çalışmalar kapsamı altında aynı zamanda Veterinerlik Hizmetleri ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının aşı takiplerini sunduğu hizmetlerle kontrol altına alarak ve kanunlarla koruma altına alınmış haklarını da gözeterek, mesleki sorumluluk gereği "kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat" ilkesini benimseyerek uygulama örnekleri içinde yer alan hizmet birimi olarak aralıksız faaliyetlerini sürdürmekte.

(TT-AY)



16.01.2017 11:15:40 TSI

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