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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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ŞEHİRDER, Arap iş adamlarına Erzurum'u anlattı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22
ŞEHİRDER, Arap iş adamlarına Erzurum'u anlattı
ŞEHİRDER, Arap iş adamlarına Erzurum'u anlattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Erzurum'a hangi sektörlerde yatırım yapılması gerektiğini etüt etmek, ön araştırma yapmak için MÜSİAD'ın ve ŞEHİRDER'in katkılarıyla Erzurum'a gelen Arap Türk İş Adamları Derneği (ARKİAD) mensuplarına ve Arap yatırımcılara Erzurum'un kültür ve tabiat varlıklarından, jeopolitik konumundan hareketle bölgenin tarihi ticaret kodları ve hinterlandı hakkında bilgiler verdi.
Filistin asıllı başkan Cemalettin Kerim öncülüğünde ŞEHİRDER'i ziyaret eden ARKİAD üyelerine Erzurum hakkında bilgi veren ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş, Erzurum'a yapılacak her yatırımın sadece Erzurum'a değil, tüm bölgeye ve hatta komşu ülkelere hitap edecek hinterlanda sahip olduğunun altını çizerek, bölge şehri Erzurum'un ticari fırsat ve geleneklerinin anlaşılması için şehrin tarihine bakmak gerektiğini ifade etti.
Başkan Murat Ertaş, sözlerine şöyle devam etti: "Şehrin jeopolitik konumu ve tarihi göstermiştir ki Erzurum bölge şehridir, kavşak ve geçit şehridir, su şehridir, ticaret kervanlarının buluştuğu lojistik merkezdir, Erzurum eğitim şehridir, hudut şehridir, diasporası güçlü şehirdir. Erzurum Kuran şehridir, asırlardır garnizon şehir olması hasebiyle bugün de güvenli şehirdir, havası berrak ve serindir; çünkü göğe en yakın şehirdir. Ovit tünelinin tamamlanmasıyla limana yakınlığı 2 saat olan şehirdir. Erzurum iklimi ve konumu itibariyle doğal soğuk hava deposudur, lojistik merkezdir. Yüksek irtifa kamp merkezleri, kış ve yayla turizmi nedeniyle otellerin ve çok farklı organizasyonların yapılabileceği potansiyele sahiptir. Eğitim şehri Erzurum'a cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi Arap yatırımcılar bir Arap üniversitesi kurabilir. Tarih boyunca tüm seyyahların dikkat çektiği yayla suyunun marka değeri yüksek olacağı için Erzurum'da su üzerine yatırımlar yapılabilir. Yaklaşık 500 senedir Binbir Hatim okunan şehirde Ramazan ayı bambaşka yaşanır. Türklerden evvel Erzurum 644'te Hazreti Ömer dönemindeki ilk seferden 950 tarihine kadar çeşitli aralıklarla Arapların hüküm sürdüğü şehir olmuştur. Erzurum Habib bin Mesleme'nin (Abdurrahman Gazi'nin) şehit olduğu şehirdir."
ARKİAD Başkanı Cemalettin Kerim ve beraberindeki heyet, ŞEHİRDER'in sunumundan ziyadesiyle yararlandıklarını belirterek ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş'a teşekkür etti. ARKİAD üyelerine daha sonra ŞEHİRDER, MÜSİAD, KUDAKA ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Snow Dora Otel'de yapılan toplantıda şehrin yatırım için cazibeli özelliklerine dair sunumlar yaptılar. Heyet daha sonra Palandöken'i ve Erzurum'u gezdi.
(ÖB-ÖB-Y)

16.01.2017 11:26:48 TSI
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