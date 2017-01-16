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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Sendikalardan Kamu Hastaneleri Birliği'ne ziyaret

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:56
Sendikalardan Kamu Hastaneleri Birliği'ne ziyaret
Sendikalardan Kamu Hastaneleri Birliği'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, Türk Sağlık-Sen Eskişehir Bilecik Şube Başkanı Hüseyin Kararman ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın'ı makamında ziyaret etti.
Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal, yeni atanan Genel Sekreter Barçın'ı kutladı ve başarılar dileyerek kendisine Eskişehirspor forması takdim etti. Türk Sağlık-Sen Başkanı Kararman ise, hayırlı olsun dileklerini sundu ve sağlık çalışanları, kamu yararına yapılacak her türlü hayırlı hizmetin destekçisi olduklarını, bu anlamda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.
Genel Sekreter Barçın ise, "Genel Sekreterlik olarak bizler tarafız. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere her zaman hak, hukuk, yönetmelik, liyakat, eşitlik ve mazlumların tarafındayız. Sağlık çalışanımıza yönelik yapılan yararlı düzenlemeleri çözüm önerilerinizle birlikte bize aktarmanız halinde mutlaka değerlendirilecektir" ifadelerini kullanarak, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve her iki sendikaya çalışmalarında başarılar diledi.
(MK-MET-Y)

16.01.2017 12:00:55 TSI
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