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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Bağlar Belediye Başkanı Akat halka bir araya geldi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:00
Bağlar Belediye Başkanı Akat halka bir araya geldi
Bağlar Belediye Başkanı Akat halka bir araya geldi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Halkla buluşma kapsamında Mevlana Halit Mahallesi'nin esnaf ve vatandaşlarını ziyaret eden Akat'a belediye meclis üyeleri, HDP Bağlar İlçe Başkanı Hatice Makas, DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeki Baran, HDP ve BDP Bağlar ilçe yöneticileri eşlik etti. Başkanları sıcak karşılayan vatandaşlar Bağlar ilçesinde yapılacak çalışmalar hakkında Akat'tan bilgi alarak bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından Başkan Akat da halka bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.
(İHA-AKK-Y)

16.01.2017 12:05:23 TSI
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