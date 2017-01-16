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Sarıkamış şehitleri İnegöl'de anıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:09
Sarıkamış şehitleri İnegöl'de anıldı
Sarıkamış şehitleri İnegöl'de anıldı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Sarıkamış şehitleri Bursa'nın ilçesinde anıldı.
Sarıkamış harekâtının 102. yılında, Allahüekber dağlarında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik, "Beyaz Hüzün" adlı tiyatro gösterisiyle anıldı. İnegöl Kent Müzesi'ndeki gösteriyi Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol mensupları ve vatandaşlar seyrederken duygulandı. İzleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı oyunda, 90 bin şehit yâd edildi. İsmet Bilgin'in Beyaz Hüzün adlı kitabından uyarlanan ve Kenan Korkmaz'ın hem yönetmenliğini, hem oyunculuğunu yaptığı oyunda, bütün imkânsızlıklara ve kara kışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için nasıl mücadele ettiği anlatılıyor.
Sinema filmi için çekimler başlıyor
Yönetmen Kenan Korkmaz, oyunu beyaz perdeye aktarmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir tiyatro sahnesinde Sarıkamış'ı anlatmak çok güç. İnşallah 28 Ocak'ta bu izlediğiniz hikayenin sinemasına da başlıyoruz. Önümüzdeki aralık ayında vizyona girecek çok iddialı bir projeyle geleceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.
Oyunun ardından Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.
(MŞ)

16.01.2017 12:13:47 TSI
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