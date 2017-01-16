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Denizli'deki su kesintisi 18 Ocak'a ertelendi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21
Denizli'deki su kesintisi 18 Ocak'a ertelendi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 16 Ocak'ta muhtelif mahallelerde yapılacağı duyurulan su kesintisi olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'a ertelendi.
DESKİ Genel Müdürlüğünün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla muhtelif mahallelerde bugün (16 Ocak) yapacağı su kesintisi olumsuz hava koşulları dolayısıyla ertelendi. Bu kapsamda Merkezefendi ilçesi Sanayi Kavşağında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 16 Ocak 2017 Pazartesi günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Sümer, Zafer ve Eskihisar mahallerinde yapılacak planlı su kesinti, 18 Ocak 2017 Çarşamba güne alındı. Söz konusu mahallelerdeki su kesintisinin belirtilen tarihte saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacağı, mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedildi. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda ise suyun belirtilen saatten önce verileceği ifade edildi.
(SÇ-SÇ-Y)

16.01.2017 12:25:20 TSI
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