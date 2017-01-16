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Fadıloğlu, şampiyonları ağırladı

- Şehitkamil belediyesi başarılı sporcuları ödüllendiriyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Spora ve sporcuya olan desteğini arttırarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsleyen okulların sporcu öğrencilerini branşlarına özgü sportif malzemelerle ödüllendiriliyor.

Başarılı olan takımları makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara olan desteklerinin her zaman süreceğini söyledi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakalarında Yıldız Erkekler Kategorisinde basketbol branşı il birincisi olan Adan A.Ş. Orta Okulu ve Genç Kızlar Kategorisinde hentbol branşı il birincisi olan Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi okul takımlarının sporcu öğrencilerini misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyonları branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirdi. Bölge şampiyonaları öncesinde başarılı sporculara moral vererek başarı dileklerini ileten Fadıloğlu, düzenli olarak sportif etkinliklere katılan gençlerin yaşamları boyunca sporla ilgili olsun olmasın birçok farklı platformda aktif olarak spor yapmalarının avantajlarını ve farklılığını yaşayacaklarını ifade etti.

Centilmence yarışmak en büyük başarı

Ziyaret esnasında şampiyonlara altın değerinde öğütlerde bulunan Rıdvan Fadıloğlu, centilmenlik ilkelerine göre yarışmanın en büyük başarı olduğunu ifade etti. Sportif başarının akademik başarıyla birlikte elde edildiğinde çok daha anlamlı olacağını belirten Başkan Fadıloğlu, şampiyonlardan uğraşları ne olursa olsun yaptıkları işin en iyisi olmaları için hedef koymalarını istedi. Dev adamların ve altın ellerin büyük mutluluk yaşadığı ziyarete, sporcu öğrencilere eşofman takımı ve müsabaka topu armağan edildi. Moral ziyareti esnasında Şehitkamil Belediyesinin yıl boyunca kendilerine büyük destekler verdiğini ifade eden Adnan A.Ş. Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Rıfat Karataş, katılacakları grup (bölge) şampiyonasında ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Başkanımızın spora ve sporcuya büyük desteği

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan şampiyon dev adamların tecrübeli antrenörü Rıfat Karataş, "Şehitkamil Belediyemiz, tüm imkanlarıyla yıl boyunca bizlerin yanında. Verilen bu önemli desteği iyi değerlendirerek zorlu müsabakaların ardından il şampiyonu olduk. Bundan sonraki hedefimiz bölge şampiyonasında Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmek. Hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu önemli şampiyonadan da başarıyla ayrılırız. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret esnasında sporcu öğrencilerimize büyük moral verdi.Şampiyon sporcularımız Sayın Belediye Başkanımızın tavsiyelerini can kulağı ile dinlendi. Başkanımız, gerek sportif gerekse sosyal anlamda önemli tavsiyelerde bulundu. Ben, şahsım ve tüm öğrencilerim adına kendilerine hem bu ziyarette bizlere gösterdiği üst düzey misafirperverlik hem de sezon boyunca verdiği büyük destek ve göstermiş oldukları büyük ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(LO-SD-Y)



16.01.2017 12:27:27 TSI

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