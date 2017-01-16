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Kdz. Ereğli HEM ve Denizcilik Lisesi gençleri bilişim dünyasına hazırlayacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26
Kdz. Ereğli HEM ve Denizcilik Lisesi gençleri bilişim dünyasına hazırlayacak
Kdz. Ereğli HEM ve Denizcilik Lisesi gençleri bilişim dünyasına hazırlayacak

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile yarıl yıl tatilinde 14-18 yaş grubundaki gençlere yönelik yazılım ve bilişim kursu verecek.
Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (HEM) Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurslara katılmak isteyen öğrencilerin 16 Ocak-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Kdz. Ereğli HEM'e başvuru yapmalarının gerektiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Geleceğin bilişimcileri yazılım dünyasına ilk adımlarını bu eğitimlerle atıyor. Elektronik tasarım ve robotik geleceğin teknolojisinin temel taşlarıdır. Yarının tasarımcıları için şimdiden kodlama alt yapısını oluşturmak, onları bilimsel düşünce ve yaklaşıma teşvik etmek geleceğin teknolojisine uyum sağlamak için olmazsa olmazdır. Aynı zamanda, hayal gücü ile tasarım becerisini bir araya getirerek atölye uygulamaları yapmak yarına adaptasyonu geliştirecektir. Eğitimlerimizle gençlerimiz ve çocuklarımıza teknolojik dünyanın kapılarını açıyoruz. Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 14-18 yaş grubundaki gençlere yarıyıl tatilinde bilişim dünyasının kapılarını açıyor. Geleceğin bilişimcilerinin yazılım dünyasına ilk adımlarını atmaları için Karadeniz Ereğli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile yarıyıl tatilinde gençlerimize toplamda 80 saat; Algoritma, Yazılım ve Donanım, Temel Elektronik, Robotik, 3 Boyutlu Tasarım, Atölye Uygulamaları kursları verilecektir. Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü olarak amacımız yarının tasarımcıları için şimdiden kodlama altyapısını oluşturmak, onları bilimsel düşünce ve yaklaşıma teşvik etmek, geleceğin teknolojisine uyum sağlamaktır. Düzenlediğimiz kurslar aynı zamanda hayal gücü ile tasarım becerisini bir araya getirerek atölye uygulamaları yapmaları gençlerimizin yarına adaptasyonunu geliştirecektir. Kurslarımıza başvurular 16 Ocak-21 Ocak 2017 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılacaktır. Kurs süresi yarıyıl tatili boyunca devam edecektir."
(VK-AY)

16.01.2017 12:31:26 TSI
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