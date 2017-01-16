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Gençlik ve Değişim Derneği 3 kişiyi Norveç'e gönderiyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği dezavantajlı 3 genci Norveç'e gönderiyor.

Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı gençlerin yurtdışı hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dernek bu kapsamda, 3-11 nisan 2017 tarihleri arasında Norveç'te gerçekleştirilecek olan 'COOL learning' adlı eğitim kursuna Türkiye'den 3 genci gönderecek. Programa ayrıca, Romanya, Malta, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Yunanistan, Letonya, Macaristan, İtalya, Norveç'ten de katılımcılar olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, eğitim boyunca 'kooperatif öğrenmede' kullanılan tekniklere yoğunlaşılarak, bu teknik ve yöntemlerin gençlik çalışmalarına nasıl uyarlanabileceği konusunda çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi. Dezavantajlı gençlere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar için bir rehber işlevi görecek bir kılavuz hazırlanmasının planlandığını belirten Suvari, gençlik çalışmalarında hazırlık yapma, uygulama ve değerlendirme aşamalarına yönelik farklı metot ve yöntemler uygulanarak, gençlerin karar verme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, işbirliği geliştirme gibi konularda kapasite gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Suvari, "Gençlik alanında faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında aktif olarak yer alan, en az orta düzeyde İngilizce bilen yerelde ve ulusalda iyi bir tecrübeye sahip olmakla beraber daha önce uluslar arası projelerde yer alma şansını pek bulamamış, Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde ikamet eden adaylara öncelik verilecektir. Eğitim kursuna katılmak isteyen gençlerin en geç 25 Ocak'a kadar bu projeye neden katılmak istediklerini İngilizce olarak yazıp bize göndermeleri gerekmektedir. Türkiye'den katılım sağlayacak kişilerin yol ücretleri, vize giderleri, konaklama, yeme-içme gibi tüm temel masrafları proje kapsamında karşılanmaktadır" dedi.

(YRT-AKK-Y)



16.01.2017 12:33:19 TSI

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