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Konservatuvar öğrencilerinin performansı çok beğenildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü öğrencileri tarafından dönem sonu performans konseri düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü öğrencileri tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda konser verildi. Dönem sonu performans konserinde öğrenciler tarafından birbirinden eşsiz batı müziği eserleri çalındı. Öğrencilerin dönem sonu performanslarını sergilediği konserde batı müziği enstrümanları keman, piyano, çello, yan flüt, ses eğitimi, klarnet ile batı müziği eserleri çalındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü'nde keman, piyano, çello, yan flüt, ses eğitimi, klarnet bölümü öğrencilerinin dönem sonu performans konserinde, batı müziği repertuvarından oluşan eserler çalındı. Konservatuvar öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği performans konseri konservatuvar öğrencilerinin aileleri ve batı müziği severler tarafından beğeniyle izlendi.

(İG-AY)



16.01.2017 12:34:35 TSI

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