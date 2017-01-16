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Kocaeli muhtarları kültür gezisinde buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki muhtar dernek başkanları ile İstanbul'da kültür gezisi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı "İl Dışı Kültür Gezileri " kapsamında Kocaeli'de bulunan ilçe muhtar dernek başkanlarıyla İstanbul'da bir program gerçekleştirdi. Panorama 1453 Tarih Müzesini gezen kafile, ardından Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin genel merkezini ziyaret etti. Muhtar dernek başkanları Kocaeli'de dönerken Avrasya Tüneli'nden de geçti. Muhtarlar hem farklı bir heyecanı yaşadıklarını, hem de böyle büyük bir projeyi gerçekleştiren ülkenin vatandaşı oldukları için gurur duyduklarını ifade etti.

(İG-AY)



16.01.2017 12:37:18 TSI

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