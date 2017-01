YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beşiktaşlı iş adamlarından Suriye'ye yardım tırı

ADANA (İHA) - Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından hazırlanarak Türk Kızılayı'na teslim edilen insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Türk Kızılayı'nın başlattığı Görmezden Gelmeyin Kampanyası'na destek sürüyor. Bireysel ve kurumsal olarak yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Adana'da iş ve spor camiasını bir araya getiren ABİSAD, Halep halkının yaşadığı drama seyirci kalmadı ve kış koşullarını da dikkate alarak, battaniye ve giyimden oluşan ihtiyaç maddelerinden oluşan bir yardım tırı hazırladı. ABİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kolcuoğlu, İş Adamı Sadık Ursa ve dernek üyeleri, yardım malzemelerini Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya teslim etti.

Dernek Başkanı Vedat Kolcuoğlu, Beşiktaş'a gönül verenlerin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını belirterek, "Bir iş adamı ve Beşiktaşlı olarak, Halep'teki insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Umarız ki bir an önce kalıcı ateşkes gerçekleşir ve bu mağdur insanlar normal hayatlarına dönerler" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Haleplilerin şu an güvenli bölgeye alındığını, ancak kamplarda ne kadar iyi imkanlar olursa olsun yine de hayatlarının çok zor olduğunu belirtti. Bu nedenle ısınma ve hijyen açısından battaniye ve giyim yardımlarının çok anlamlı olduğunu ifade eden Saygılı, ABİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kolcuoğlu ve dernek üyesi iş adamlarına teşekkür etti.

Saygılı ve Kolcuoğlu, daha sonra yardım tırını birlikte Suriye sınırının diğer tarafındaki İdlip kampına uğurladı.

