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Vali Dağlı'yı sosyal medyadan okula davet etti

- Vali Dağlı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı'ya sosyal medya üzerinden mesaj attı okula davet etti. Vali Dağlı aldığı davet üzerine 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini ziyaret etti hem İlknur Çelik ile bir araya geldi hem de okulu gezdi.

Vali Zülkif Dağlı eğitim kurumlarını ziyaretleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Düzce Valiliği adına kayıtlı sosyal medya üzerinden 'Damla 25 Çelik' adına kayıtlı kişi tarafından "Bizim valimiz ne iyi biri. Böyle halkla iç içe. Sayın Valim 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine de bekleriz. Sonuçta ayağınızın dibindeyiz sayım valim" daveti aldı. Bunun üzerine Vali Zülkif Dağlı, okula giderek okulda görevli İlknur Çelik'i hem de okulu ziyaret etti.

Okulu gezen Vali Dağlı ilk olarak okulun Düşünen Adam Köşesi, Okuma Köşesi ve Satranç Köşesini inceledi. Okul Müdürü Mehmet Karaca'dan bilgiler alıp öğrencilerle bir süre sohbet etti. 10. sınıflarda Bilgi Kuramı dersine girerek bir süre dersi izledi.

Ardından Vali Zülkif Dağlı öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Karaca, okulda 51 öğretmen 780 öğrenci ile eğitim öğretime devam edildiği, geçen yıl okuldan 169 öğrencinin mezun olduğu bunlardan 130'unun üniversiteye gittiği bildirdi.

Vali Dağlı, son olarak kendisine sosyal medyadan ulaşan İlknur Çelik isimli engelli personel ile de bir süre görüşüp, bir talebinin olup olmadığını sordu. İlknur Çelik, ziyaretin anısına Vali Dağlı'ya Osmanlı Tuğra'sı hediye etti.

(AY)



16.01.2017 13:14:13 TSI

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