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2016 yılında 53 ton atık yağ toplandı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bitkisel atık yağ toplama sistemine dahil edilen işletme ve hanelerden ülke genelinde 2015 yılına kadar 5 yıl içinde 270 ton toplanırken 2016 yılında ise 53 ton toplanıldığını söyledi.

2010 yılından 2015 yılına kadar Melikgazi ilçesinden toplanan bitkisel atık yağın 2016 yılsonundaki toplama miktarına göre yüzdelik olarak artış gösterdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çevre duyarlığı ve geri dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılı iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendikçe toplanan yağ miktarı da artacaktır. Ülke genelinde toplanan 300 bin ton atık yağın % 95 kanalizasyon ile denizleri ve akarsuları kirletmektedir. Yaklaşık % 5 geri kazanılmaktadır" dedi.

Geri kazanılan atık yemek yağlarının yemlik yağ, biyodizel ve biyoelektrik üretildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesine bakıldığından 2016 yılında yaklaşık 53 ton toplayarak, Kayseri ilindeki bitkisel atık yağ toplanan miktarının büyük bir kısmını oluşturduğunu kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde sanayi bölgesi ve büyük yemekhane firmalarının olmasının bir kazanç olduğunu bu rakamların bitkisel atık yağ konusunda halkın artan bilinç seviyesini ve duyarlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



16.01.2017 13:27:43 TSI

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