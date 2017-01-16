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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:24
Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.
Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Türk toplumunun harcını kadınlarımız oluşturuyor. Yeni nesillerin inşasında kadınlarımızın rolü çok büyük. Bu bağlamda Türk Kadınlar Birliği'nin üstlenmiş olduğu misyona büyük saygı duyuyor, Atatürk Üniversitesi olarak gereken tüm desteği sonuna kadar sağlayacağımızın sözünü veriyorum."
Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı Sevim Çebi de kendilerini kabul eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti ve bu birlikteliğin Erzurum'da güzel projelerin ortaya çıkmasına vesile olacağına inancının tam olduğunu söyledi.
(ÖB-ÖB-Y)

16.01.2017 13:28:02 TSI
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