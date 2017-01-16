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Kilis'te ekmeğe zam yapılması



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı ve Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, 2014 yılından bu yana 3 TL'ye satılan bir kilogram ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldığını belirterek, zam eleştirilerine cevap verdi.

Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, 2014 yılından buya 3 TL'en satılan bir kilogram ekmeğin 3.5 TL'ye satılması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi. Ekmek zammı nedeniyle sosyal medyada bazı vatandaşların hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Sevengün, bu durumun kendisini ve fırıncıları üzdüğünü ifade etti. Nisan 2016 tarihinden bu yana, Gaziantep'in Nizip ve İslahiye'de 1 kilogram pide ekmeğin 4 TL'den satıldığını hatırlatan Sevengün, "Bir kilogram ekmek, 2015 yılından bu yana Hatay ve ilçelerinde 4 TL'den, Kahramanmaraş ve ilçelerinde 4 TL, Adana ve ilçelerinde 4 TL 'ye satılmaktadır, Kaldı ki Türkiye'nin bir çok ilinde 250 gramlık bir adet somun ekmek 1 TL 25 kuruştan satılmaktadır. Bu da ekmeğin bir kilogramının 5 TL olduğunu gösterir. İlimizde ise 2014 yılından bu yana 1 kilo pide ekmek 3 TL' ye satılmaktaydı. İlimizin durumu göz önünde bulundurularak, ekmek zammı 2,5 yıldır uygulanmadı. Ancak fırıncı esnafımızın maliyetlerinin artmasıyla şu anda 1 kilo ekmek 3 TL 50 kuruştan satılmaya başlanmıştır. 2014 yılında Asgari ücretin 900 TL olduğunu şu anda ise bin 404 TL olduğu yani yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını, akaryakıta, doğal gaza, elektriğe, işçiliğe ve una gelen zamların hesapları yapıldığında ekmeğe gelen zam ise sadece yüzde 17 civarındadır. Bu zam, bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler, fırıncılar tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Ayrıca fırıncıların sarf ettiği enerji, emek ve vermiş olduğu hizmet meydandadır" dedi.

İnsanlar sabahın erken saatlerinde sıcak yataklarında yatarken fırıncı esnaflarının iş yerlerini açarak çalışmaya başladığını anımsatan Sevengül, " 2 adet ekmeği dahi 1 telefonla evlere gönderirler. Tava pişirme, patlıcan pişirme gibi yaptıkları hizmetlere hakları oldukları halde ücret almaz ve evlere kadar gönderirler. Ücret almadıkları kazara yaktıkları tepsiyi yeniden yaptırarak hata olmadığı halde telafi ettikleri de aşikardır. Hal böyleyken bazı vatandaşların hakaret içeren söylemlerine maruz kalmaları haksızlıktır ve yanlıştır. Fırıncı esnaflarında çocuklarına ekmek götürmeleri, onlarında geçimlerini sağlamak için para kazanmaları gerekmektedir. Ayrıca iflas ederek ilimizde kapatılan fırın sayısının yüzde 20 civarında olduğu meydandadır. Dolayısıyla kadir kıymet bilmek, hoş görülü olmak, insanlığın vecibelerindendir. Bu sebeple bazı vatandaşlarımızın ön yargılı olmaları yerine empati yapmaları gerektiğini hatırlatırız" diye konuştu.

(MAD-SD-Y)



16.01.2017 13:41:44 TSI

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