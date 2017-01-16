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Manavgat Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Belediyesi, ilçenin iki noktasında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Manavgat Belediyesi, soğuk kış günlerinde, sabah erken saatlerde işe giden turizm çalışanları, öğrenciler, esnaflar ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. "Güne Sıcak Bir Başlangıç İçin Çorba İçin" sloganıyla, kış aylarında vatandaşların içini ısıtan Manavgat Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bin kişiye çorba ikramında bulunuyor. Çorba ikram çeşmesi, turizm çalışanlarının yoğunlukla kullandığı, Zübeyde Hanım Caddesi İmam Hatip Lisesi karşısı ve Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Şelale Polis Karakolu karşısına kuruldu. Sabah 06.30'da başlayan çorba ikramı saat 09.00'a kadar devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle, insanlarımız sabah evlerinden karanlıkta ve kahvaltı etmeden çıkmak zorunda kalıyor. Biz de bu düşünceyle işe, okula, işyerlerine giden vatandaşlarımıza sabah saatlerinde çorba ikramı yapmanın doğru olacağını düşündük. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Manavgat halkı ile paylaşmak. Manavgat halkımızı sıcak çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Herkese afiyet olsun" dedi.

(AK-SÇ-Y)



16.01.2017 13:54:09 TSI

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