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Oryantiringe Erkek Lisesi damgası



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Mustafakemalpaşa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Bursa Oryantiring Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Ortaöğretim Kurumları Oryantiring Şampiyonası, Bursa genelinde 17 okuldan 156 sporcunun iştirakiyle Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirildi. Etibank'tan başlayarak mahaller arasındaki hedefleri harita ve pusulalarla bulmaya çalışan sporcuların madalya mücadelesi çekişmeli geçti. İki kategoride 14 okul takımının dereceye girdiği şampiyonanın kupa töreni, Nilüfer Hatun Meslek Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Bursa Erkek Lisesi'nin bütün kategorilerde birincilik kazandığı Oryantiring Şampiyonası'nda başarılı okullar kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve Mustafakemalpaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ekrem Uğurlu'nun elinden aldı.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'nın son yıllarda ilgi gören oryantiring sporu için uygun bir merkez olduğunu söyledi.

(MŞ)



16.01.2017 14:06:42 TSI

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