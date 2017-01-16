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Dikkati ilaçsız geliştirin!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:03
Dikkati ilaçsız geliştirin!
Dikkati ilaçsız geliştirin!

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dikkat, konsantrasyon ve algı sorunu yaşayan her yaştan insana etkili ve kalıcı çözümler sunan Erzurum Berard, Amerikan Pediatri Derneği'nin 'En iyi dikkat geliştirici yöntemi' olarak birinci sırada tercih ettiği 'Neurofeedback' cihazını kente getirdi. İlaçsız dikkat geliştiren cihazdan şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz yararlanabilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2012'den bu yana ilk ve tek dikkat geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteren, 'Erzurum Berard Dikkat-Konsantrasyon ve Algı Merkezi', dünyadaki birçok dikkat geliştirme sistemlerini bünyesinde bulundurarak, bu sorunu yaşayan kişilere etkili ve kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. Avrupa ve Amerika'nın yaygın olarak kullandığı etkinlik ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış programlardan biri olan Neurofeedback yöntemini de bünyesine katan Erzurum Berard bu anlamda önemli bir hizmete imza attı.
Kalıcı etki sağlıyor
Dikkat egzersizlerinin beynin bir çeşit yeniden öğrenme yöntemi olduğunu söyleyen Berard Uzmanı Ayşenur Badıllı Solak, Erzurum'a getirilen yeni cihaz sayesinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylere gerçek zamanlı geribildirimler vererek, odaklanılmış ve sürdürülebilir dikkatin nasıl sağlandığını ve nasıl devam ettireceklerini öğrettiklerini belirtti. Dikkat ve konsantrasyon geliştirme programına katılan öğrencilere daha verimli çalışmayı etkili ve kalıcı şekilde öğrettiklerini anlatan uzman Solak, şunları söyledi.
"Ödev başına oturup kalkarlar Hep dalgındırlar"
"Dikkat eksikliği olan öğrencilerde, ilk odaklanma sırasında gerekli olan, analiz-muhakeme yapma yeteneğini belirleyen beyin bölgeleri bozuk ve uyumsuz çalışmaktadır. İlgili beyin bölgeleri bozuk çalışan öğrenciler tercih etmediği bir faaliyete bir türlü başlayamaz, ödevin başına oturur ve kısa sürede bahanelerle kalkar, ödevlerini ve eşyalarını okulda unutur. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda sıkıntılar vardır. Sınavlarda kendi bilgisini doğru yansıtamaz, yüksek not beklerken, düşük notlar gelir, hep bir dalgınlık ve hayal dünyasında gibi durum vardır, seslenildiğinde duymaz, bakmaz, görmez, umursamaz. Sabahları bir türlü vaktinde yetişemez, evde durmadan 'haydi, haydi, haydi...' söylemleri vardır."
"İlaç kullanmadan analiz sağlanır"
"Ancak ilaç kullanmadan dikkat geliştirici nöro analizi ile bu durumun objektif tespiti mümkündür. Dikkat geliştirici egzersiz programı ile elde edilen etki kalıcıdır. Erzurum Berard Dikkat- Konsantrasyon ve Algı Merkezi'nde öğrencinin dikkat düzeyinin objektif analizi sağlanır. Öğrencinin yaş grubuna göre dikkat yeteneği ve sahip olduğu bilgi potansiyelini hangi düzeyde kullanabildiği objektif olarak ölçümlenir" diye konuştu.
Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz
Büyükşehirlerde aynı sistemler için insanların yüksek bedeller ödediğini, maddi ve manevi zorluklar yaşadığını da dile getiren Uzman Solak, bu noktada önemli bir açığı kapatacaklarını kaydetti. Solak ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle şehit ve gazi çocuklarının bu yöntemden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
Bu yöntem neleri sağlıyor?
Öğrencinin sahip olduğu dikkat ve analiz yeteneği geliştiğinde şunlar gözlenir:
Öğrenme kapasitesi ve hızı artar.
Analitik düşünme ve soru çözme kapasitesi artar.
Dikkatini odaklama ve sürdürme becerisi gelişir.
Derin zihinsel konsantrasyonu artar. Akademik hedeflere ulaşılır.
Anne-babayla aile içi iletişim rahatlar. Bireysel özgüven duygusu gelişir.
Programlarda ilaç kullanılmaz ve kalıcı dikkat gelişimi sağlanır.
(ERZ-AT-Y)

16.01.2017 14:07:53 TSI
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