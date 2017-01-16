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Burhaniye'de, Resim Kursu yetenekleri ortaya çıkardı



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği resim kursu çok sayıdaki yeteneği ortaya çıkardı. Resim öğretmeni Banu ve Yasin Ürüçoğlu çiftinin öğretmenliğini yaptığı kursa katılan , ev hanımları, emekliler,çalışanlar ve öğrenciler resim yapmayı öğrenirken, yaz aylarında sergiler açmayı planlıyorlar.

Belediyeye ait Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kursa 25 kişi katılıyor. Kursta, karakalem, sulu boya. soft pastel, yağlıboya ve akrelik teknikleriyle resimler yapılıyor. Çok sayıda vatandaş bu kurs sayesinde resim yapmayı öğrenirken, kursa katılmaktan çok mutlu olduklarını söylediler. Kursa katılmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Aysun Muştu,"Halk Eğitimin açmış olduğu kursa geçen sene ikinci dönemde başladım. Kursa katılmaktan çok memnunum. Ev hanımıyım. Burada çok güzel işler yapıyoruz. Arkadaş ortamı da güzel. Bütün ortam çok güzel" dedi. Reyhan İrdem de, "Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Hem terapi anlamında çok katkısı oluyor. Hocalarım Yasin Ürüçoğlu Banu Ürüçoğlu'na çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Bize çok güzel işler öğretiyorlar."dedi. Solmaz Erdal ise' Bu kursun varlığını öğrendim. Banu ve Yasin hocalarımla tanıştım. Onlarla birlikte çok mutluyum. Arkadaşlar olarak, burada her geçen gün çoğalıyoruz. Bu işi yapmak isteyen çok insan var. Bizde burada olmaktan çok mutluyuz" dedi. Ayşe Arda'da;" 2 yıldır bu kursa geliyorum. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Arkadaş ortamımız da çok güzel. Bize bir terapi oluyor. Günün stresinden arınıyoruz. Yeteneklerimiz varsa onları dışarı çıkarıyoruz". dedi. Gül Bilgiç ise," Kursa gelmekten çok memnunum. Burada çok güzel bir ortamımız var. Sonra, yıllar önce yapamadığımızı yapmak istediklerimizi yapıyoruz burada" dedi. Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu da, "3 yıldır bu kursa katılıyorum. Kurstan çok memnunum. Hocalarımız çok iyi. Karakalem. soft pastel, sulu boya yağlıboya tüm çalışmaları yapıyoruz. Emekli olup da, zamanını boşa geçirenlere tavsiye ederim. Kahvehanede zaman geçireceklerine gelsinler, burada resim yapıp yeteneklerini ortaya çıkarsınlar Bir şeyler üretmiş olurlar ve kendileri için bir terapi olur" dedi. Ev hanımı Zehra Uzun ise," Tesadüf eseri ben buraya geldim. İçimdeki yeteneği çıkardım. Mutluyum. Huzurluyum. Terapi gibi geliyor" dedi. Kursiyerlerin çok mutlu olduklarını anlatan Banu Küpeli Ürüçoğlu da, "Belediyenin bize sunduğu imkanlarla burada yer alıyoruz. Burada, çeşitli meslek guruplarından arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Ev hanımları var. Emekliler var. Çalışanlar var. Öğrenciler var. Suluboya, karakalem, soft pastel. teknikleri. yağlıboya teknikleri, akrilik teknikleri hepsini kullanmaktayız. Herkes burada çok mutlu. Onlar mutlu olunca, bende mutlu oluyorum. İnşallah güzel sergiler açacağız. Güzel sergilerde açmaya devam edeceğiz. Şehirler arası sergilerimiz oluyor. İnşallah, Halk Eğitim sergisinden sonra Kuşadası'nda da sergi açacağız" dedi.

(FT)



16.01.2017 14:41:28 TSI

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