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Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Kaş'ı tanıtıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:46
Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Kaş'ı tanıtıyor
Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Kaş'ı tanıtıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen CMT Turizm Fuarı'nda Kaş'ı tanıtıyor.
Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen CMT Turizm Fuarı'na Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği de katıldı. Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği adına tanıtım çalışmalarını yürüten Nadi Otlu, Kaş, Kalkan ve Patara bölgesini tanıtım faaliyetinde bulunduklarını belirtti. Nadi Otlu, "Bu yıl 14 Ocak'ta başlayan fuarda Patara bölgesine ilgi çok büyük oldu. Yeni sezondan umutluyuz. Dernek olarak Kaş'ın tanıtımını omuzladık. Bundan sonraki diğer turizm fuarlarında da tanıtımımızı sürdüreceğiz. Standımıza yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Amacımız derneğimiz adına Patara bölgesine daha çok yabancı turist çekerek bölgemizin tanıtımını sağlamaktır. Fuarda, Patara ve yöresini, Patara Mahallesi'ndeki tüm otel ve pansiyonları tanıtan bir broşür dağıtıyoruz. Ayrıca Patara çantası, CD gibi hediyeler veriyoruz" dedi.
Otlu, fuarda Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği adına tanıtım çalışmaları turizmci Yusuf İnce, Kazım Akay, Mesut Kırca ile ekip halinde yaptıklarını ve önümüzdeki dönemlerde de Almanya, İngiltere ve diğer turizm fuarlarında da stand açarak bölgeyi tanıtacaklarını belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

16.01.2017 14:46:59 TSI
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