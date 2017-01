YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de Kudüs Gecesi düzenlendi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen Kudüs Gecesine, İstanbul Burak Derneğinden Dernek Başkanı Adem Yenihayat ve Eğtimci Süleyman Aydın'la birlikte 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Filistinli Yrd. Doç Dr. Müncid Ebu Bekir katıldı.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, dünyadaki önemli nüfuslarına rağmen, maalesef Müslümanların güçlerinin farkında olmadıklarını, güçlerini ve otoritelerinin kaybettiklerini, sürekli birbirlerini ötekileştirerek birbirlerini zarar vermekle meşgul olduklarını ifade etti.

Kendilerini Kudüs ve Mescid-i Aksanın tanıtılmasına ve hizmetine adadıklarını ifade eden, İstanbul Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat da Mescid-i Aksa bilinci oluşturmak adına her türlü tanıtıcı faaliyetin yanı sıra buraya yönelik her türlü maddi ve manevi yardımı organize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Beş yıldır Türkiye'de bulunan ve 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Bölümü öğretim üyelerinden olan Filistinli Yrd. Doç Dr. Müncid Ebu Bekir de konuşmasında Kudüs'ün Müslümanlar için önemine değinerek şunları ifade etti:

"Selahattin Eyyubi, Kudüs'ü fethinden önce Filistin topraklarında bulunan Kayseri kentini fethetmiştir. Ve Kudüs'e ilk Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim zamanında 1517 senesinde girmiştir. Kudüs'den son Osmanlı askeri ise 1917 senesinde çıktı. Bu yıl olan 2017 senesi Osmanlı'nın Kudüs'ten çıkışının 100.yılı, aynı zamanda Kudüs'e girişinin de 500.yılı. 400 Yıl boyunca Kudüs Osmanlı yönetimi altında kaldı, bu öyle bir 400 seneydi ki, Kudüs için en güzel 400 seneydi. Osmanlı Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldığında Kudüs ağlamaya ve kan kaybetmeye başladı. Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü aldığında ilk yaptığı iş, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün etrafına bir sur yapmak olmuştur. Bu en önemli iş sizin için bir şereftir. Yavuz'dan sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman da Kudüs'e hizmet etmeyi devam ettirdi. Kudüs Osmanlı döneminde gördüğü güzel günlerini hiçbir zaman görememiştir. Onun için Kudüs size sesleniyor ey Türkiye halkı, ey Kayseri halkı; Kudüs'e sahip çıkın. 15 Temmuz darbe girişiminde, Gazze ve Kudüs'ün ağladığı kadar ne Kayseri ağladı, ne de İstanbul ağladı, ne de başka bir şehir. Türkiye halkının sokaklara çıktığı o gece, Gazze halkı da, Kudüs de, sokaklarda ellerini açmış Türkiye'nin bekası için, Allah'a dua ediyorlardı. Bütün Müslümanlar şüphesiz Kudüs'ü seviyorlar, ancak hem devlet hem millet olarak Kudüs'ü en çok seven bir ülke vardır ki, o da Türkiye'dir."

Eğitimci Süleyman Aydın da, dini, siyasi, ekonomik ve tarihi sorumluluklarımız bakımından Kudüs'ün önemini anlattığı geceye genç sanatçı Ahmet Hakan Karagül ezgileriyle renk kattı.

Ayrıca gece de, Kudüs ziyareti kazanan 4 kişi çekilişle belirlendi.

16.01.2017 15:04:09 TSI

