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İzmir'de miniklere sağlık taraması

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:19
İzmir'de miniklere sağlık taraması
İzmir'de miniklere sağlık taraması

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'de, özel bir anaokulunun minik öğrencileri, Özel Ento KBB cerrahi Merkezinde sağlık taramasından geçti.
Özel Ento KBB Cerrahi Merkezi, özel bir anaokulu öğrencilerini hastanede ağırladı. Minikleri sağlık taramasından geçiren doktorlar, çocukların eğitimlerinin aksamaması için her yıl kontrol yapılması gerektiğini belirtti. Grip ve soğuk algınlığının yanında, orta kulak ve bademcik iltihabının kış aylarında sık görüldüğünü dile getiren KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi, zamanında önlem alınması halinde fazla ilaç kullanmadan, küçük müdahalelerle hastalığın atlatabileceğini ifade ederek, "Bu konuda aileler ve eğitimciler bilinçli olmalı. Çocuğun sağlıklı beslenmesi, ellerin devamlı yıkanması, hasta olan kişilerle yakın temasta bulunulmaması son derece önemlidir" dedi.
(HG-Y)

16.01.2017 15:23:25 TSI
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