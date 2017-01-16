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Bilecik'te iki hafta aranın ardından futbolda ikici yarı heyecanı başlıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te uzun bir sürenin ardından nihayet lig maçları bu hafta oynanacak.

Bilecik 1. Amatör Lig maçları devre arasının ardından olumsuz hava koşulları sebebiyle iki hafta daha ertelenmişti. Devre arasının ve ertelenmelerin ardından maçlar nihayet 18-21-22 Ocak tarihlerinde başlıyor. Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, tarafından yapılan açıklama ile maçların başlayacağı belirtildi. Toku, "1. Amatör Lig devre arasının ardından olumsuz hava koşulları, kar yağışı nedeniyle sahalarımızın maç oynamaya elverişsiz olmasıyla maçlarımızı iki hafta ertelemek zorunda kaldık. 18-21-22 Ocak tarihlerinde maçlarımız başlayacak. İlk maçımız 18 Ocak Çarşamba günü Yeşilyurt Spor ve Bozüyük İdmanyurdu Spor arasında oynanacak. Ondan sonra 21 Ocak Cumartesi günü 1308 Osmaneli Belediyespor- Bayırköy Spor, Akpınar Spor-Pazaryeri Spor maçları oynanacak. 22 Ocak Pazar günü ise Güneş Spor- Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Yeşilyurt Spor-Gölpazarı Belediye Spor, 1299 Bilecik Kulübü-Söğüt Spor, Vezirhan Spor-Bozüyük İdmanyurdu Spor arasında oynanacak. İlk hafta Bilecikspor ise BAY geçecek" dedi.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig ikinci yarıya 1'nci sırada 36 puanla Bilecikspor yer alırken, 2'nci sırada 31 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 3'üncü 22 puan ile 1229 Bilecik Kulübü sıralaması ile başlayacak.

(CKT-CY-Y)



16.01.2017 15:32:10 TSI

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