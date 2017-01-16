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Adıyaman'a 'acemi birliği' talebi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:31
Adıyaman'a 'acemi birliği' talebi
Adıyaman'a 'acemi birliği' talebi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yıllardır askeri malzeme satan esnaflar, şehrin daha gelişmesi için acemi birliğinin getirilmesini talep etti.
Esnaf Muharrem Bozdoğan, acemi birliğin Adıyaman'da olmamasından dolayı askeri malzeme satışlarının oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, acemi birliğin gelmesiyle beraber hem askeri malzeme satıcılarının hem de diğer esnafların işlerinde ciddi anlamda düzelmelerin olacağını belirtti. Bozdoğan, "İşler şimdilik normal diyebiliriz. Yalnız Adıyaman'da asker yok. 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Adıyaman'a acemi birlik sözü verildi ama acemi birlik halen gelmedi. Bizler Adıyaman'ın daha gelişmiş bir olması için acemi birliğin gelmesini istiyoruz. Adıyaman'ın gelişmesi için tren, acemi birlik, Adıyaman'ı diğer illere bağlayan yollarımızın uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu ana sorunlarımız yapıldıktan sonra Adıyaman'ın bir sorunu kalmaz. Milletvekillerimize sesleniyoruz, acemi birliğin Adıyaman'a gelmesi için ellerinden geldiği kadar mücadele edip biran önce acemi birliği getirsinler. Milletvekillerimiz üniversiteyi nasıl getirip gurur duyuyorlarsa acemi birliği de getirip gurur duysunlar. Adıyaman'ın zaten belli bir gelir kaynağı kalmadı. Bir tütün vardı oda yasaklandı. Adıyaman esnafı şuanda tökezlemeye başladı. Milletvekillerimizden Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan rica ediyoruz bize destek çıksınlar" şeklinde konuştu.
(CK-SD-Y)

16.01.2017 15:34:28 TSI
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