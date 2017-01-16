Girişimci adayları sertifika aldı
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Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimi sona erdi.
1 Ocak 2017 itibariyle Türkiye'de bir ilk olarak elektronik belge yönetim sistemine geçen oda, KOSGEB ile birlikte 2017'nin ilk girişimci adayları eğitimini de başarı ile tamamladı. KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Akdağ ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt tarafından imzalanan uygulamalı girişimcilik eğitimi işbirliği protokolü ile iş kurmak isteyenlere bir fırsat tanındı. 2017 yılı içerisinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından birincisi düzenlenen eğitim başarı ile tamamlandı.
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan ve sertifika alan girişimciler, KOSGEB'in yeni iş kuranlara verdiği 50 bin TL'lik hibe ve 100 bin TL'lik faizsiz kredi imkânından faydalanabilecekler.
(MŞ)
16.01.2017 15:41:28 TSI
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