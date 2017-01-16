Forum Mersin, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i hayranlarıyla buluşturacak
MERSİN (İHA) - Çalgı Çengi filminin son serisi "Çalgı Çengi İkimiz" filminin ünlü oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. İki oyuncu, söyleşinin ardından son filmlerini Mersinlilerle birlikte izleyecek.
Forum Mersin, gişede rekorlar kıran Çalgı Çengi İkimiz filminin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, 18 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan özel gösterim öncesinde, öncesinde Forum Mersin B Blok zemin katta saat 16.00'da Mersinlilerle bir söyleşi gerçekleştirecekler. Bu keyifli söyleşinin hemen ardından ünlü oyuncular, Mersinlilerle birlikte 'Çalgı Çengi İkimiz' filminin özel gösterimine katılacaklar. Özel gösterimin öncesinde de sanatseverler, sinema salonunda başrol oyuncularına soru sorma ve sohbet etme imkanı bulabilecekler.
(KYM-Y)
16.01.2017 15:40:00 TSI
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