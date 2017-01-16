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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:38
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Hatay'da lastiği patladıktan sonra bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol - İskenderun karayolu İskenderun Liman kapısı civarında Osman Argün'ün kullandığı tırın, lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolar tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İskenderun Dörtyol karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
(FRT-Y)

16.01.2017 15:41:02 TSI
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