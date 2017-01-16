Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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HATAY (İHA) - Hatay'da lastiği patladıktan sonra bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol - İskenderun karayolu İskenderun Liman kapısı civarında Osman Argün'ün kullandığı tırın, lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolar tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İskenderun Dörtyol karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
(FRT-Y)
16.01.2017 15:41:02 TSI
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