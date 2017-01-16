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Demirci'ye 500 tonluk içme suyu deposu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:08
Demirci'ye 500 tonluk içme suyu deposu
Demirci'ye 500 tonluk içme suyu deposu

(Fotoğraflı)

Kamil Akyol
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına devam ediyor. Geçen yıl mahallelerde yer alan içme suyu depolarının temizliğini yapan MASKİ ekipleri yenilenen ve tadilat gören depoların sayısına yenilerini ekliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, "Geçen yıl tüm depolarımızda temizlik yaptık. Depoların durumları hakkında tespitlerde bulunduk. Yarbasan, Hırkalı ve Öksüzlü mahalle depolarını sıfırdan yaptık. Bu yıl programına özellikle su tutmakta zorlandığımız ve fiziki şartları kötü durumda olan 8 mahallemizi programa teklif ettik. Talebimiz uygun bulunarak ihaleleri yapıldı. İlgili yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Hava şartları müsait olunca hemen depo zemin betonları atılarak kompozit depoların imalatına başlayacağız. Ahmetler'e 150 tonluk, Sevinçler'e 100 tonluk, Bardakçı'ya 75 tonluk, Kuzeyir ve Hoşcalar'a 50 tonluk, Kerpiçlik, Bayramşah ve Kayaköy'e de 30 tonluk depolar yapılacak." dedi.
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Çoşkun içme suyu depolarının iyileştirilmesi ve rehabilite edilmesi işine büyük önem veriyorlar" diyen Aysan, alt yapıya yatırımların artarak devam edeceğini, hijyen ve depoların otomatik olarak klorlanması konusunda da montajların devam ettiğini ifade etti.
(KA-SC)

16.01.2017 16:08:18 TSI
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