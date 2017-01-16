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Başkan Ataç belde evindeki kadınlarla buluştu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:08
Başkan Ataç belde evindeki kadınlarla buluştu
Başkan Ataç belde evindeki kadınlarla buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi Belde Evi'nde kadınlarla buluştu.
Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Gündüzler'e giden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Belde Evi'nde kadınlarla sohbet ederek istek ve önerileri dinledi. Belde evindeki toplantı salonunda konuşan Ataç, "Bizleri belde evinde ağırladığınız için siz hanımlara çok teşekkür ediyoruz. İlk belde evini 2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açtığımızda, ihtiyaç olduğu için bir de aşevi ekledik. Aşevine gelen vatandaşlar belde evine girerek burada neler oluyor diyordu. Bu şekilde belde evinde neler olduğunu öğrendiler ve o günden bu güne belde evi sayımız arttı. Bugün toplamda 30 belde evimiz var. Belde evleri kadınlar için yürüttüğümüz bir projedir. Bakın belde evlerine geliyorsunuz, kurslara katılıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Kültür turlarına katılıyorsunuz. Kültür turlarına da 175 bin kişiye ulaşmışız. Bu sayının çoğu kadın. Kadının üretken olması bizim için çok önemli. Belde evine gelen siz kadınlar, gelmeyenleri ikna edeceksiniz ve onlar da gelip hizmet alacaklar. 2009'dan bu yana yaklaşık 100 bin kadın belde evinden hizmet almış. Ayrıca çocuklarımız da belde evlerinden faydalanıyor. Örneğin buradan Su Sporları Merkezi'mize çocuklarımızı götürüyoruz. Kayıt dönemleri başladığında yine çocuklarınızı yazdırabileceksiniz. Yüzme bilmek çok önemli. Sağlıklı olmaları adına yüzme bilmeleri çok önemli. Ne zaman, nerede yüzmeye ihtiyaçları olacağı belli olmaz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, iyi hizmet alması lazım. Özellikle kız çocukları okusun. Onlar okursa ilerde sizler de rahat edersiniz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Başkan Ataç, üzerinde "Hoş geldin Başkanım" yazılı kadınların yaptığı pastanın mumlarını etkinliğe katılan çocuklarla birlikte söndürdü. Ardından Başkan Ataç, toplantıya katılan kadınlarla sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi. Kadınlar, başta belde evi olmak üzere Tepebaşı Belediyesi'nin diğer hizmetleri için Başkan Ataç'a teşekkür ettiler. Toplantıya katılan kadınlar, "Başkanım sen geldin, köyümüz değişti. Allah razı olsun" diyerek teşekkürlerini ilettiler. Yapılan etkinliğin ardından kadınlar ve Başkan Ataç, hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sona erdi.
(MK-MET-Y)

16.01.2017 16:08:36 TSI
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